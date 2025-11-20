Mercato OM : un départ définitif (pratiquement) déjà acté ?

L’avenir d’Ismaël Koné semble se dessiner bien loin de Marseille. Prêté à Sassuolo cet été avec une option assortie d’une obligation d’achat en cas de maintien, le milieu canadien devrait quitter définitivement l’OM à la fin de la saison. Et au vu de la situation actuelle du club italien, le scénario semble presque scellé.

Recruté en 2024 mais jamais réellement installé dans la rotation marseillaise, Koné avait quitté l’OM cet été pour une saison à Sassuolo. Un choix présenté comme un simple prêt… mais qui ressemble aujourd’hui fortement à un départ acté.

Le club italien, promu en Serie A, lui a immédiatement offert du temps de jeu : titulaire à de nombreuses reprises, il affiche 1 but en 9 matchs de championnat.

Une dynamique confirmée en sélection, où il vient d’inscrire le premier but du Canada lors de la victoire 2–0 face au Venezuela.

La clause qui change tout : Sassuolo en route vers le maintien

L’option d’achat inscrite dans le prêt comporte une obligation : si Sassuolo se maintient, l’OM devra céder définitivement Koné.

Or le club italien occupe aujourd’hui la 8e place du championnat, avec neuf points d’avance sur la zone rouge. Autrement dit : sauf effondrement inattendu, le maintien est largement à portée.

Cette situation rend l’activation de la clause quasiment inévitable.

Un chèque attendu de 10 millions d’euros

En cas de maintien, Sassuolo devra verser 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

Une somme importante qui pourrait offrir à l’OM un bol d’air précieux pour préparer le prochain mercato estival, notamment dans un contexte où les ajustements d’effectif seront au cœur des priorités de la direction sportive.

Ismaël Koné breaks the ice for Canada! 🇨🇦🔥

