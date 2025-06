Mercato : Le Barça se positionne sur une cible offensive de l’OM !

Le FC Barcelone s’intéresse de près à Roony Bardghji, jeune ailier prometteur du FC Copenhague. Selon les révélations du journaliste Fabrizio Romano sur son compte X (anciennement Twitter), le club catalan a pris contact pour s’informer des conditions contractuelles du joueur. Des discussions directes ont déjà été engagées.

Âgé de 18 ans, Bardghji attire l’attention de nombreux clubs européens grâce à ses performances remarquées en Superliga danoise et en Ligue des champions. Parmi les courtisans du jeune Suédo-syrien figure également l’Olympique de Marseille, qui s’était positionné ces dernières semaines pour tenter d’enrôler le joueur. L’OM voit donc un sérieux concurrent entrer dans la course.

Le FC Porto aurait, de son côté, déjà formulé une offre il y a deux semaines, preuve que la situation autour de Bardghji s’accélère. Barcelone, en quête de renforts offensifs pour densifier son attaque et préparer l’avenir, explore plusieurs pistes sur le marché estival, dont celle de Nico Williams, une option considérée comme distincte.

Toutefois, selon les informations de Foot Mercato publiées il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille aurait finalement renoncé à cette piste. En cause : des doutes persistants autour de l’état physique de Roony Bardghji, qui revient d’une sérieuse blessure au genou. Prudents, les dirigeants marseillais ne souhaitent prendre aucun risque dans ce dossier, préférant se concentrer sur des profils jugés immédiatement opérationnels. Le FC Barcelone, fort d’un effectif plus dense et mieux armé pour absorber ce type de pari, pourrait se permettre de tenter le coup malgré l’incertitude liée à la condition physique du joueur.

