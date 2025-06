OM : Bonne nouvelle pour Rabiot dans son litige avec le PSG !

Le Paris Saint-Germain a été condamné à verser 1,3 million d’euros à Adrien Rabiot, actuellement milieu de terrain à l’Olympique de Marseille. La cour d’appel de Paris a reconnu la requalification de ses anciens contrats avec le club parisien en CDI, selon des informations confirmées par l’AFP ce jeudi, en écho à un article publié par L’Équipe.

La décision de justice valide les demandes du joueur concernant une “indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et (…) de congés payés”, selon l’arrêt consulté par l’AFP.

Formé au PSG, Rabiot avait été mis à l’écart en décembre 2018 après avoir refusé de prolonger son contrat. Il n’a plus rejoué jusqu’à son départ libre en juin 2019 pour la Juventus. Son avocat, Me Romuald Palao, s’est félicité de cette issue judiciaire : “C’est une décision importante car elle vient sanctionner le club pour la mise à l’écart du joueur arbitraire et injustifiée.”

A lire aussi : Retour en Angleterre pour Greenwood ? Des clubs italiens ciblent cet ancien flop et l’OM cible un latéral… Les 3 infos mercato OM du jour !

L’avocat dénonce également des sanctions disciplinaires “abusives” infligées à l’époque : “En outre il avait été à l’époque sanctionné de façon abusive par le club, une sanction qui n’aurait pas dû exister”. Selon lui, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée juridiquement : “Adrien Rabiot a juste fait valoir ses droits. Sa demande s’appuie sur des arguments juridiques solides.” Il ajoute dans des propos toujours recueillis par l’AFP : “La réaction d’Adrien est aussi fondée parce qu’à l’époque on lui a retiré arbitrairement la possibilité de jouer au football, sa grande passion”.

Arrivé au centre de formation du PSG à l’âge de 15 ans, Rabiot s’était imposé en équipe première, devenant international dès 2016. De son entourage, on apprend : “Adrien n’aurait pas fait cette demande de requalification si tout s’était bien passé au PSG”, et que la procédure est née du contexte conflictuel : “Il a lancé cette procédure parce qu’on l’a écarté de l’équipe, on lui a fait vivre pendant sept mois des moments très désagréables,” a conclu à l’AFP son avocat Romuald Palao.

A lire aussi : Dodo, Felipe, Osario… Les tableaux mercato OM de ce mardi 19 juin 2025 !