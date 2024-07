Mercato : Le président de Sassuolo révèle que l’OM a fait une offre pour son attaquant !

Le mercato de l’Olympique de Marseille révèle son lot de surise chaque jour ou presque. On apprend ce mercredi que l’OM souhaite recruter l’attaquant de Sassuolo Armand Laurienté.

L’OM a décidé de renouveler en profondeur son effectif cet été durant le mercato avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. La quasi-totalité de l’équipe devrait ainsi être modifiée. En attaquant, les dirigeants marseillais auraient manifesté leur intérêt pour l’ailier gauche français Armand Laurienté (25 ans). Le président Sassuolo a en effet révélé cette indformation hier soir : « L’Olympique Marseille et Fenerbahçe veulent Armand Laurienté (25 ans) , pas seulement la Lazio. José Mourinho a été le premier à vouloir recruter Laurienté. He il peut partir pour 15/20 millions d’euros », a-t-il déclaré à Sky.

🟢⚫️ Sassuolo CEO Carnevali: « Olympique Marseille and Fenerbahçe want Armand Laurienté, not only Lazio ».

« José Mourinho has been of the first ones to ask for Laurienté. He can leave for fee around €15/20m », told Sky. pic.twitter.com/VyleD1tMNP

