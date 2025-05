Mercato : Le retour du #RonaldOM?

C’est terminé pour Cristiano Ronaldo à Al Nassr ! Le joueur portugais l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce lundi, de quoi relancer des rumeurs sur sa venue à l’OM.

Cristiano Ronaldo libre cet été? C’est ce qu’a annoncé l’attaquant portugais sur ses réseaux sociaux ce lundi… Les supporters marseillais, toujours attentifs aux bons coups, n’ont pas hésité à relancer le fameux #RonaldOM lancé par Basile Bilo au moment du départ de CR7 de Manchester United.

Si beaucoup utilisent ce hashtag comme une blague, d’autres sont plus terre à terre et refuseraient de voir la légende du Real Madrid signer à Marseille. Son niveau n’est plus le même qu’avant et son salaire risquerait de couter une somme inimaginable pour les Olympiens.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

C’était une rumeur à Marseille… il devrait signer à Naples !

L’OM se prépare pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ! Avec plus de matchs à jouer que cette année et avec pour objectif de se qualifier au minimum en 16ème de finale de la compétition, en finissant dans les 24 premiers, le club va devoir se renforcer. Certains secteurs comme la défense notamment ont eu beaucoup de mal cette saison, se trouvant trop souvent débordée ou en manque de joueurs à cause des blessures.

Mais un autre poste aura également fait beaucoup défaut à l’OM cette saison : le poste de numéro 10. Avec Carboni recruté en début de championnat et Amin Harit également disponible, les deux auront connu une saison cauchemardesque. L’Argentin se sera blessé gravement après avoir disputé un match seulement, mettant fin à son prêt, et Harit aura connu plusieurs mois sans fouler une pelouse en raison de nombreux pépins physiques également. Nécessaire donc de se renforcer à ce poste-là.

Kévin De Bruyne, une piste trop onéreuse à oublier !

Il Mattino : Le transfert de #DeBruyne au Napoli peut se considérer virtuellement bouclé. Ses agents arrivent en Italie mardi ou mercredi, ultimes détails à régler. De Laurentiis offre un contrat de 2 ans (avec option de prolongation) à 8M/an et une grosse prime à la signature.… https://t.co/U9jpqDO3uM pic.twitter.com/6nvK885E4T — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 26, 2025

Et si l’OM a été évoqué comme un candidat, ses émoluments semblaient bien trop élevés. Arrivé en fin de contrat avec Manchester City, le Belge de 33 ans devrait tenter un nouveau défi. Après avoir sondé rapidement le marché, le club n’aurait toutefois pas tenté le coup, l’opération étant trop coûteuse.

Et récemment, alors que plusieurs spéculations l’envoyaient en Italie, c’est bien dans le club du champion italien, Naples, que le milieu offensif devrait signer. Une information rapportée par le journal Il Mattino, qui indique que ses agents devraient atterrir à Naples d’ici mercredi. Sa famille aurait même déjà acheté une villa dans la région, alors que le joueur devrait toucher 8 millions d’euros par an, sur une durée de deux ans, avec option de prolongation ainsi qu’une prime à la signature.