Mercato : Les raisons de la mise à l’écart du dossier Fofana…

Malgré un intérêt affiché pour Wesley Fofana, l’Olympique de Marseille a mis un coup d’arrêt au dossier. Le défenseur de Chelsea, natif de la cité phocéenne, présente trop d’incertitudes physiques et financières pour que l’opération soit jugée réaliste à ce stade.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Wesley Fofana ne date pas d’hier, mais il ne devrait pas se concrétiser. Le club phocéen a écarté, pour l’instant, l’hypothèse d’un transfert ou d’un prêt du défenseur de Chelsea, en raison de son salaire très élevé et de ses pépins physiques à répétition.

Formé à Saint-Étienne, Wesley Fofana (24 ans) n’a jamais joué pour l’OM, mais son nom revient régulièrement dans les discussions. En 2024, Medhi Benatia avait tenté de l’attirer, comme l’avait confirmé le joueur lui-même. Mais les obstacles sont nombreux. Le premier est financier : avec un salaire annuel estimé à près de 12 millions de livres, Fofana est largement hors budget pour Marseille. Même un prêt exigerait un effort colossal.

Le second problème est physique. Après une saison blanche en 2023-2024, Fofana a de nouveau été opéré des ischio-jambiers cette saison. Chelsea ne compte plus vraiment sur lui, mais reste lié au joueur jusqu’en 2029. Un prêt ou un transfert est envisageable, mais peu de clubs semblent prêts à miser gros sur un joueur aussi fragile.

Pour l’OM, le dossier semble donc clos, sauf retournement de situation. D’autres priorités défensives, plus abordables et disponibles, sont explorées en vue du mercato estival.

Laporte aussi pisté

Qui viendra épauler Balerdi la saison prochaine ? Souvent ruinée par les absences et les blessures, la défense de l’OM a souvent été remaniée et adaptée en fonction, au cours de la saison en cours. Une instabilité qui a coûté de nombreux points et fait grincer des dents par moment. Adeptes des défenseurs relanceurs, à l’image de Balerdi, De Zerbi souhaite renflouer ce secteur là afin de coller à sa vision de jeu pour l’OM de l’année prochaine.

Une tâche qui s’annonce compliquée, mais pour laquelle Longoria et Benatia se creusent la tête en multipliant les dossiers et les pistes. Annoncé depuis un moment en discussion avec le club, Aymeric Laporte serait de plus en plus proche de signer cet été. D’après des informations de Diario AS, un accord aurait même était trouvé entre les dirigeants olympiens et le défenseur espagnol.

Si aucun montant n’a encore fuité pour le moment, il est donc de plus en plus probable de voir l’ancien joueur de Manchester City débarquer dans le sud de la France cet été. À 29 ans, le défenseur pourrait donc tenter un nouveau défi dans sa carrière et retrouver la Ligue des Champions après un passage en Arabie Saoudite. D’après le média espagnol, un accord entre le club saoudien et le Laporte aurait également été trouvé afin de libérer le joueur de sa dernière année de contrat.

La situation d’Aymeric Laporte devient de plus en plus complexe. Hier, AS révélait qu’un précontrat avait déjà été signé avec l’OM. Mais aujourd’hui, Marca rapporte que plusieurs clubs de Premier League se sont également positionnés pour attirer l’international espagnol. De la concurrence pour la direction de l’OM !