Mercato : Letang envoie un sacré message à l’OM pour Zhegrova !

L’avenir d’Edon Zhegrova s’écrit-il encore dans le Nord ou du côté de la Canebière ? Alors que l’Olympique de Marseille multiplie les pistes offensives en cette fin de mercato, la rumeur d’un intérêt concret pour l’ailier kosovar du LOSC a pris de l’ampleur ces derniers jours. Mais le président lillois, Olivier Létang, a tenu à clarifier la situation au micro de BeIN Sports.

Face aux journalistes, Létang n’a pas caché sa surprise : « Je pense qu’il n’ira pas à l’Olympique Marseille, pour un certain nombre de raisons. Il est arrivé à l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer. Il nous a dit : “je suis tombé d’accord avec l’OM après avoir discuté avec eux, j’ai eu l’entraîneur, il me veut”. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant, mais aujourd’hui, c’est derrière nous. »

Letang « Je pense qure Zhegrova n’ira pas à l’OM »

Cette déclaration met en lumière un épisode tendu entre le joueur et son club. Selon le dirigeant nordiste, l’OM et Roberto De Zerbi auraient bien échangé directement avec Zhegrova, sans que le LOSC n’ait été officiellement sollicité. Un procédé qui agace le président lillois, même s’il laisse une ouverture : « S’il sera lillois ? On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas de bonne offre. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer. »

L’OM toujours à la recherche d’un renfort offensif

Du côté marseillais, cette sortie publique complique forcément le dossier. Les dirigeants olympiens, en quête d’un ailier supplémentaire pour épauler Mason Greenwood et dynamiser l’attaque, devront composer avec la fermeté lilloise. Le LOSC, engagé en Ligue 1 et sur la scène européenne, n’a en effet aucune intention de brader l’un de ses meilleurs éléments.