Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Grégory Schneider charge De Zerbi dans l’affaire Rabiot !
OM Actualités

Mercato OM : Grégory Schneider charge De Zerbi dans l’affaire Rabiot !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Brighton and Hove Albion manager Roberto De Zerbi during the Premier League match at the Molineux, Wolverhampton. Picture date: Saturday August 19, 2023. - Photo by Icon sport

Le feuilleton autour d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille continue d’agiter les débats. Après les information sur la grosse altercation dans le vestiaire, c’est désormais le rôle de Roberto De Zerbi qui est mis en avant. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste de Libération, Grégory Schneider, a livré sa version détaillée des événements, où l’entraîneur marseillais apparaît au centre du conflit.

 

Selon le journaliste, qui a l’ahbitude de taper sur l’OM, tout serait parti d’un accrochage initial entre Gerónimo Rulli et Rowe. C’est dans ce contexte qu’Adrien Rabiot serait intervenu, avant qu’un échange musclé ne dégénère. « Il faut remettre les choses en place, c’est Rulli qui s’engraine avec Rowe. Rabiot l’interpelle, Rowe insulte Rabiot qui lui met une pèche, ils se battent. Tout cela on le sait », a expliqué Grégory Schneider.

 

La scène aurait alors pris une ampleur inédite dans le vestiaire olympien. De Zerbi, cherchant à rétablir l’ordre, aurait demandé à ses joueurs de s’asseoir. Tous auraient obéi, sauf Adrien Rabiot. « De Zerbi dit : “Asseyez-vous”. Ils se sont tous assis sauf un : Adrien Rabiot. De Zerbi a insisté, il n’a pas voulu », poursuit Schneider.

La version de Schneider : De Zerbi a éjecté Rabiot !

 

L’épisode marque un point de rupture. « L’histoire part comme ça. De Zerbi sort du vestiaire en disant : “Avec Rabiot, c’est terminé” ». Le lendemain, l’entraîneur aurait contacté Mehdi Benatia et Pablo Longoria pour affirmer sa position. « Je ne travaille plus avec Adrien Rabiot », aurait-il déclaré.

 


Malgré une première volonté de temporiser de la part de la direction, le technicien italien aurait maintenu la pression. « Deux jours après, De Zerbi dit : “J’en fait un casus belli, c’est lui ou c’est moi”. Et Benatia et Longoria sont solidaires avec leur coach puisque tu ne peux pas le lâcher », conclut le journaliste.

Cette prise de position ferme replace De Zerbi au cœur du dossier et fragilise encore davantage l’avenir de Rabiot à l’OM. Une affaire qui risque de peser lourd dans la suite de la saison marseillaise même si le coach a ouvert la porte a des discussions avec son milieu de terrain, ce dernier pourrait filer vers l’AC Milan

