Mercato : L’OM a flairé une bonne affaire au Portugal ?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille active plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Parmi les profils suivis figure Hidemasa Morita, milieu de terrain du Sporting Portugal, également surveillé par plusieurs clubs de Ligue 1.

Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif semble se préciser, l’OM commence à structurer son recrutement pour la saison prochaine. Selon les informations du journaliste japonais Kazu Kakiuchi ainsi que du média anglais Team Talk, le club marseillais suit avec attention la situation de Hidemasa Morita, actuellement sous les couleurs du Sporting Portugal.

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L’OM attentif à une opportunité de marché

Le dossier présente un intérêt particulier pour les dirigeants marseillais puisque Hidemasa Morita arrive en fin de contrat cet été avec le club lisboète. À 31 ans, l’international japonais dispose d’une solide expérience du football européen après plusieurs saisons au Portugal, où il s’est imposé comme un milieu capable d’évoluer dans un registre défensif mais aussi dans la relance. Le droitier a disputé 49 matches cette saison avec le Sporting, il a confirmé son départ !

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche à renforcer son entrejeu en vue de la prochaine saison de Ligue 1, le profil du joueur correspond à plusieurs critères recherchés : expérience internationale, disponibilité contractuelle et polyvalence tactique.

Une concurrence déjà présente en Ligue 1

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier. Toujours selon les mêmes sources, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco surveilleraient également la situation du natif d’Osaka. La concurrence pourrait donc rapidement s’intensifier autour du milieu japonais dans les prochaines semaines.

Autre élément notable, Hidemasa Morita traverse actuellement une période délicate, en effet le joueur n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec les Samurai Blue.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été annoncée par l’Olympique de Marseille, mais le dossier confirme la volonté du club phocéen d’anticiper activement son recrutement avant l’ouverture du marché estival.