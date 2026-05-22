Mercato OM : Geronimo Rulli vers un départ ?

L’été s’annonce mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs cadres sont annoncés sur le départ, le cas de Geronimo Rulli commence lui aussi à susciter de nombreuses interrogations. Selon les dernières informations relayées autour du club marseillais, le gardien argentin pourrait envisager un départ après une saison particulièrement difficile sur le plan sportif et mental.

Arrivé avec le statut de titulaire indiscutable, Rulli a longtemps incarné l’un des rares points de stabilité d’un OM plongé dans une saison chaotique. Mais comme d’autres leaders du vestiaire, le portier de 34 ans serait ressorti profondément marqué par le contexte vécu cette année à Marseille.

Une lassitude partagée avec plusieurs cadres

Toujours selon les informations évoquées autour du club olympien, Geronimo Rulli partagerait le même sentiment de fatigue que plusieurs cadres marseillais comme Pierre-Emile Højbjerg ou Leonardo Balerdi. Entre les tensions internes, les changements sportifs, les polémiques médiatiques et les résultats décevants, la saison a laissé des traces dans le vestiaire olympien.

L’international argentin, réputé pour son tempérament combatif, aurait particulièrement souffert de cette instabilité permanente. Si aucune décision définitive n’aurait encore été prise, la possibilité d’un transfert cet été serait désormais jugée crédible.

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Boca Juniors à l’affût ?

Sous contrat jusqu’en 2027, Rulli conserve une belle cote sur le marché, notamment en Amérique du Sud. Ces derniers jours, la possibilité d’une offensive de Boca Juniors revient avec insistance. Le club argentin chercherait un gardien d’expérience et pourrait rapidement se positionner sur le dossier.

À 34 ans, Rulli pourrait être tenté par un retour plus proche de son pays natal après plusieurs saisons passées en Europe entre Real Sociedad, Ajax et Marseille.

Une fin de saison qui laisse malgré tout de l’espoir

Malgré cette tendance à un possible départ, tout n’est pas encore figé. Lors des dernières rencontres de la saison, le gardien olympien a retrouvé un niveau plus rassurant. Plusieurs observateurs proches du club estiment même qu’il possède toujours les qualités pour redevenir l’un des meilleurs gardiens du championnat.

L’OM devra désormais trancher rapidement sur son avenir. Avec une situation financière délicate et une volonté affichée de réduire la masse salariale, chaque dossier important sera étudié avec attention par la future direction sportive. Et celui de Geronimo Rulli pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons du mercato marseillais.