Mercato : L’OM a tenté de faire venir cet ancien lyonnais !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a tenté d’attirer Houssem Aouar en formulant une offre à l’AS Rome. Mais le milieu offensif, déjà en discussions avancées avec Al-Ittihad, a finalement privilégié un départ en Arabie saoudite.

Selon l’Equipe, l’OM s’était renseigné sur sa situation alors qu’il connaissait une deuxième partie de saison compliquée en Italie, marquée par un faible temps de jeu et le changement d’entraîneur. Un membre de son entourage a confié au quotidien sportif : « On a appris que l’OM était intéressé par Houssem et qu’il avait contacté la Roma, mais le transfert vers Al-Ittihad était déjà bien avancé. » Finalement, Aouar a rejoint Al-Ittihad en Saudi Pro League, où il a signé pour quatre saisons contre une indemnité estimée à 15 millions d’euros.

Son transfert en Arabie saoudite a été facilité par l’influence de Karim Benzema, qui l’a convaincu de rejoindre le projet saoudien. Là-bas, il a retrouvé Laurent Blanc, son ancien entraîneur à l’OL, qui lui a rapidement accordé sa confiance. « Houssem Aouar, je le connais bien, je l’ai coaché à Lyon. Pour moi, il est fait pour jouer en 10. Il est très utile offensivement et a la capacité de marquer. C’est un joueur exceptionnel. » a confié le technicien français.

Depuis son arrivée, Aouar réalise une première saison convaincante avec 10 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres. Il a formé un trio efficace avec Benzema (16 buts, 10 passes décisives) et Moussa Diaby (2 buts, 13 passes décisives), contribuant à la place de leader d’Al-Ittihad en championnat.