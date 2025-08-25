Mercato : L’OM a trouvé son latéral gauche ?

L’Olympique de Marseille cherche activement à combler un problème persistant sur le côté défensif. En effet, le départ de Quentin Merlin à Rennes a laissé un vide à gauche, et Ulisses Garcia est aujourd’hui le seul joueur naturel à occuper ce poste. Face à l’urgence, la cellule de recrutement de l’OM, dirigée par Mé­hdi Benatia, intensifie ses efforts pour dénicher un latéral gauche expérimenté, capable d’assumer immédiatement le rôle de titulaire pour Roberto De Zerbi…

Selon FootMercato, deux pistes principales sont à l’étude : Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham). Toutefois, Emerson semble désormais le favori, avec des discussions qui progressent plus concrètement en sa faveur.



Emerson Palmieri, âgé de 31 ans en 2025, dispose d’un profil particulièrement séduisant. Titulaire régulier à West Ham la saison précédente (31 matches, avec 2 buts et 1 passe décisive), il cumule une solide expérience en Premier League, en Serie A et en compétitions européennes.

ça avance pour Emerson Palmieri

🚨EXCL: 🔵⚪️🇮🇹 #Ligue1 | ✍️ Emerson Palmieri se rapproche de l’OM ❗️ Le latéral gauche arriverait libre en provenance de West Ham 🛎 Ding Donghttps://t.co/7zqHnWMcKg pic.twitter.com/G2MI7g5cMW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2025



Son palmarès est remarquable : ancien joueur de l’OL, de la Roma, de Chelsea, puis de West Ham, il est le premier footballeur à avoir remporté toutes les coupes européennes majeures (Ligue des champions, Ligue Europa, Supercoupe d’Europe, Ligue Europa Conférence) ainsi que l’Euro 2020 avec l’Italie.

Avec la clôture imminente du mercato, le dossier Emerson Palmieri s’impose comme une priorité stratégique pour l’OM, à la recherche d’un latéral gauche fiable, expérimenté et rapidement opérationnel. À suivre, d’ici la fin août, pour voir si le club phocéen concrétise cette piste.