Mercato OM : Les dernière infos sur le dossier Adrien Rabiot !

Le dossier Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille en ce début de semaine. Placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires à Rennes, l’international français se retrouve au cœur d’un bras de fer qui pourrait se jouer dans les derniers jours du mercato.

Samedi soir, après la large victoire de l’OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi avait surpris en ouvrant la porte à une éventuelle réintégration de Rabiot dans le groupe. Une déclaration mesurée, qui selon le journal l’Equipe n’a toutefois pas créé de malaise en interne. Selon l’entourage des dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia considèrent que ces propos n’engagent que leur entraîneur et restent fidèles à leur ligne directrice.

Rabiot veut rester…

Toujours selon L’Équipe, Adrien Rabiot ne cache pas qu’il se sentait heureux à Marseille et qu’il ne verrait pas d’un mauvais œil de poursuivre son aventure à l’OM. Mais si un départ devait se concrétiser, sa priorité serait de rejoindre un club disputant la Ligue des champions. À huit jours de la clôture du mercato, le temps presse pour trouver une issue à ce dossier sensible.

Le rôle central de Véronique Rabiot

Dans ce feuilleton, la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, apparaît comme un élément déterminant. Ses déclarations récentes auraient considérablement refroidi la direction olympienne, rendant difficile un retour en arrière. Pour Longoria et Benatia, la balle est désormais dans le camp du joueur et de son entourage, avec une problématique avant tout… maternelle.

🔵⚪ Quoi qu’il en soit, si aucun mouvement n’intervient d’ici la fin du marché des transferts, Adrien Rabiot restera un joueur de l’OM en septembre. Et, d’après son entourage, cette option ne lui déplairait pas du tout.

