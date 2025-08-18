Mercato : “L’OM ? Bien sûr que ça m’aurait plu !”

Dans un entretien exclusif accordé à Top Mercato, Simon Banza est revenu sur sa situation contractuelle, ses ambitions pour la suite du mercato et surtout sur les rumeurs de l’été dernier l’envoyant à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de Braga, qui sort d’une saison réussie en prêt à Trabzonspor, garde les idées claires : il veut du changement, mais rien n’est encore acté.

“Ça va être une fin de mercato palpitante”, lance-t-il avec un sourire presque impatient. Trabzonspor n’ayant pas levé son option d’achat estimée à plus de 20 millions d’euros, l’international congolais est revenu au SC Braga, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour autant, Banza ne ferme aucune porte : « J’ai toujours le même objectif que l’été dernier. J’ai toujours en tête d’aller voir quelque chose de nouveau. »

La question que beaucoup se posaient depuis un an refait surface : qu’en est-il de l’intérêt supposé de l’OM ? L’ancien buteur du RC Lens met les choses au clair : “Moi, je n’ai pas discuté personnellement avec quelqu’un de là-bas, mais peut-être qu’il y avait un intérêt, je ne sais pas. Moi, on ne m’a pas appelé directement par rapport à ça en tout cas.”

Banza n’aurait pas dit non à l’OM !

Mais si contact il y avait eu, aurait-il été tenté ? La réponse ne se fait pas attendre, franche, enthousiaste : “Bien sûr ! C’est Marseille ! C’est un club de légende qu’il faut respecter. Il y a le PSG, il y a Marseille. Ça reste un sacré projet.” Un éloge appuyé au club phocéen, qui semble avoir marqué l’esprit du joueur : “Ils ont fait une super saison et je pense que ça va continuer quand on voit le recrutement qu’ils font.”

À l’approche de la fin du mercato estival, Banza apparaît serein, mais lucide : son avenir pourrait bien s’écrire loin du Portugal. Une chose est sûre, son nom reste sur la liste des attaquants à suivre dans ces dernières semaines de mercato. Et qui sait, peut-être que le Vélodrome vibrera un jour pour les buts de Simon Banza…