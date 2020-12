Mercato : L’OM définit le prix (plus élevé que prévu) pour Kamara ?

Alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat à la fin de la saison, Boubakar Kamara est suivi par plusieurs gros clubs étrangers. Et l’intérêt de tous ces clubs pourrait faire monter les enchères…

Alors que l’OM aurait bien aimé récolter un gros montant dans le transfert de Kamara cet été, ce dernier ne voulait pas entendre parler d’un départ la saison où l’OM disputait de nouveau la Ligue des Champions. Mais le joueur voit toujours plusieurs clubs lui faire les yeux doux et en juin prochain, un départ pourrait être inéluctable surtout si le jeune milieu de terrain ne prolonge pas son contrat…

L’OM espère 60 millions d’euros ?

Alors qu’André Villas-Boas a mis en avant le niveau de Boubacar Kamara, le coach olympien a ouvert la porte à un possible départ de son milieu de terrain si de grosses offres arrivent. L’entraîneur portugais a annoncé que Pape Gueye sera son successeur. Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio Rome et l’AC Milan sont sur ses traces. Mais le FC Barcelone serait réellement tombé sous le charme du défenseur marseillais. Toujours d’après Mundo Deportivo, les dirigeants phocéens auraient revu leurs exigences à la hausse. Après avoir estimé Kamara à 32 M€, l’OM espère désormais obtenir 60 M€ pour son prodige…