Mercato : L’OM déjà devancé dans le dossier Jonathan David ?

L’Olympique de Marseille suit de près le dossier Jonathan David selon RMC, en fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison. Mais selon les informations de TeamTalk, le club phocéen serait à la traîne face à l’Inter Milan, particulièrement actif dans ce dossier.

Auteur de 25 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues, Jonathan David continue de briller sous les couleurs lilloises. Ses performances ne passent pas inaperçues en Europe. À commencer par l’Inter Milan, qui a déjà soumis une offre formelle au clan du joueur. D’après TeamTalk, cette proposition, transmise début mars, porte sur un contrat de cinq ans, avec un salaire annuel de 4,5 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus pouvant porter le total à environ 6 millions d’euros par saison.

Toujours selon les mêmes sources, les Nerazzurri seraient proches de conclure un accord global, comprenant également les frais liés à l’agent du joueur. « Il ne fait aucun doute que l’Inter est le club qui a fait le plus de démarches concrètes pour l’attaquant jusqu’à présent », précise TeamTalk, ajoutant que le président Giuseppe Marotta pousse pour faire venir l’attaquant canadien à Milan.

🚨📈 #Inter are intensifying their pursuit of #Lille player Jonathan #David and want to anticipate the competition from top 🇪🇺 clubs – #Liverpool included.

💰 The ⚫🔵 have already put a concrete offer on the table for the 🇨🇦 ST.

🗞️ More on @TEAMtalk 👇https://t.co/EDP5KlZotV

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 28, 2025