Mercato OM : ça se précise pour Luis Henrique… pour plus de 25M€ ?

Le dossier Luis Henrique semble proche d’un dénouement. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, l’Inter Milan serait désormais confiant de finaliser le transfert de l’ailier brésilien de l’OM pour un montant avoisinant 25 millions d’euros, assorti de bonus.

Après plusieurs semaines de discussions, l’Olympique de Marseille et l’Inter Milan seraient proche d’un terrain d’entente autour de la valorisation du joueur. Si un premier montant de 20 M€ avait été évoqué, le club lombard aurait revu son offre à la hausse pour s’aligner sur les attentes de la direction marseillaise.

🚨📈 #Inter are confident of closing the deal with #OM for Luis #Henrique for ~€25m + bonuses. ⚫🔵

🤝 Personal terms already agreed: 5-year contract worth ~€2m per season.

👀 #BayernMunich always interested in the 🇧🇷 player. #Transfers pic.twitter.com/izWaUEyECJ

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 29, 2025