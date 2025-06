Mercato : L’OM devancé par Monaco pour cet ailier ?

Alors que l’Olympique de Marseille suivait de près Darío Osorio, c’est finalement l’AS Monaco qui serait sur le point de rafler la mise. Selon les informations du journaliste chilien Coke Hevia, relayées dans son émission Pauta de Juego, le club de la Principauté serait en “phase avancée de négociations” avec le FC Midtjylland, actuel employeur du jeune ailier chilien.

Darío Osorio, 21 ans, s’est révélé cette saison au Danemark, avec 39 matchs, 7 buts et 3 passes décisives sous les couleurs de Midtjylland. Formé à l’Universidad de Chile, le joueur attire désormais les regards de clubs européens plus ambitieux. Un temps évoqué du côté de l’OM et du Betis Séville de Manuel Pellegrini, le natif de Hijuelas semble se rapprocher d’un transfert en Ligue 1, mais pas sur la Canebière.

Toujours selon Coke Hevia, Midtjylland réclamerait environ 7 millions d’euros pour libérer son joueur. Une somme accessible pour les Monégasques, qui pourraient ainsi offrir à Osorio une nouvelle étape dans sa jeune carrière européenne. Si le transfert se concrétise, il suivrait les traces de deux autres internationaux chiliens ayant porté les couleurs du club princier : Pablo Contreras et Guillermo Maripán.

Monaco avance sur Osario ?

Du côté de l’OM, cette piste semble aujourd’hui s’être refroidie. Le club phocéen, en quête de renforts offensifs cet été, paraît s’être tourné vers d’autres profils pour étoffer son secteur offensif sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un choix stratégique alors que le marché estival s’annonce animé sur la Canebière. Darío Osorio, avec son profil percutant et sa marge de progression, représentait pourtant une piste séduisante. Mais à l’heure actuelle, c’est bien Monaco qui tient la corde dans ce dossier.