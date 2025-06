Mercato : L’OM double Tottenham et devrait s’offrir ce joli coup !

Selon plusieurs sources concordantes, l’Olympique de Marseille serait en passe de finaliser l’arrivée d’Angel Gomes, milieu de terrain du LOSC, libre à la fin du mois. À 24 ans, l’ancien joueur de Manchester United suscite l’intérêt de nombreux clubs européens, mais c’est le club phocéen qui tiendrait la corde.

Tottenham Hotspur, qui suivait de près Angel Gomes depuis plusieurs semaines, semblait en bonne position pour s’attacher ses services. Le club londonien voyait dans ce recrutement une opportunité de signer un joueur sans frais de transfert. Cependant, le joueur formé à Manchester United devrait finalement rester en Ligue 1.

TBR Football understands that Marseille believe they are are set to win the race for England midfielder Angel Gomes.

The news will be a blow to Tottenham Hotspur, who had hoped to secure his signature.

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 4, 2025