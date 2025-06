Mercato OM : Trois talents du championnat turc à saisir !

L’Olympique de Marseille, sous la direction de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, cherche à consolider son effectif avec des joueurs expérimentés et prometteurs pour viser les sommets en Ligue 1 et en Ligue des champions. FCMarseille vous propose trois joueurs de Süper Lig !

Davinson Sánchez

À 28 ans, le défenseur central colombien Davinson Sánchez s’est imposé comme un pilier de Galatasaray depuis son arrivée de Tottenham en septembre 2023 pour 12,8 millions d’euros, il excelle par sa puissance, son anticipation et sa capacité à relancer proprement.

Pour l’OM, Sánchez serait un renfort de poids pour solidifier la charnière défensive, aux côtés de Leonardo Balerdi. Une offre de 25 à 30 millions d’euros pourrait convaincre Galatasaray, particulièrement si Marseille met en avant son ambition européenne. Un transfert au Vélodrome permettrait à Sánchez de maintenir sa place en sélection colombienne pour la Coupe du monde 2026. Cependant, l’intérêt de gros club, , pourrait compliquer les discussions.

Jayden Oosterwolde

À 24 ans, le latéral gauche néerlandais Jayden Oosterwolde, arrivé à Fenerbahçe en janvier 2023, s’est révélé comme un joueur clé en Süper Lig et en Ligue Europa, il combine vitesse, agressivité défensive et capacité à se projeter offensivement.

L’OM pourrait voir en Oosterwolde un concurrent idéal pour Ulisses Garcia ou un remplaçant à long terme sur le flanc gauche. Une offre de 15 à 20 millions d’euros pourrait séduire Fenerbahçe. Rejoindre Marseille offrirait à Oosterwolde une chance de viser la sélection néerlandaise pour 2026 et de s’imposer en Ligue 1. Des clubs comme West Ham, ayant suivi ses performances, pourraient toutefois poser des problèmes.

Barış Alper Yılmaz

À 25 ans, l’ailier turc Barış Alper Yılmaz est une star montante de Galatasaray, où il a brillé en Süper Lig et en Ligue des champions. Avec 14 buts et 6 passes décisives en 48 matchs lors de cette saison, il excelle par sa vitesse, sa polyvalence (gauche ou droite) et son sens du but.

Pour l’OM, Yılmaz serait un atout majeur pour dynamiser les ailes, en remplacement de Luis Henrique. Une offre de 25 à 30 millions d’euros pourrait convaincre Galatasaray, surtout avec un projet européen ambitieux. Un transfert à Marseille permettrait à Yılmaz de consolider sa place en sélection turque pour 2026. Cependant, l’intérêt de clubs comme Tottenham et Arsenal, signalé dès l’été 2024, rend la concurrence féroce.