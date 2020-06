Mercato : L’OM « en pôle » pour Niang ? Villas-Boas lui a parlé, McCourt prêt à faire un effort si…

Initié par Andoni Zubizarreta, le dossier Mbaye Niang serait toujours prioritaire. L’OM serait bien placé et aurait lancé un début de démarches. Reste à d’abord satisfaire le propriétaire Franck McCourt…

L’OM cherche un 9 et a jeté son dévolu sur Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais est déjà à Marseille, il passe son confinement chez sa belle famille. Le joueur de 25 ans n’a pas caché son attirance pour la ville et le club, l’OM serait même favori dans ce dossier malgré l’intérêt de clubs anglais comme Tottenham. L’Equipe explique ce lundi que quelques semaines avant le confinement, l’ancien attaquant du Milan AC a même discuté au téléphone avec André Villas-Noas. Le coach olympien serait disposé à changer de système, de lâcher son 4-3-3 pour passer en 4-4-2 avec Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto et donc Niang dans l’axe…

Villas-Boas prêt à passer en 4-4-2 ?

L’OM clairement en pole sur Mbaye Niang. Tottenham a initié des 1ers échanges avec l’entourage du joueur mais le projet du club londonien présente des garanties sportives bien moindres. L’OL et Monaco ont pris des premiers renseignements mais sans suite pour le moment @lequipe https://t.co/LiRMtuZx2l — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) May 31, 2020



Si Rennes n’est pas opposé à l’idée d’un départ, le club breton qui avait déboursé 15M€ ne bradera pas son buteur. Un montant estimé entre 20 et 30M€ est même évoqué. De plus, selon l’Equipe, « des discussions très légères ont bien été entamées. » Niang disposerait d’un salaire de 220000€/mois à Rennes, bien loin des hauts salaires marseillais. Reste à trouver les finances pour payer un tel transfert…

D’abord vendre pour satisfaire McCourt ?

L’OM doit faire avec des comptes dans le rouge et va devoir avant tout vendre. Cependant, selon la Provence, « si l’OM réussit à récupérer quelque 60 ME dans les ventes, McCourt serait prêt à faire un nouvel effort sur le mercato estival pour satisfaire son entraîneur. » Mbaye Niang va donc devoir se montrer patient, et l’OM réussir la première partie de son mercato dans le sens des départs…