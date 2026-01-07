Mercato : L’OM fait une offre pour cet ailier brésilien ?

L’Olympique de Marseille avance concrètement sur le dossier Artur. Selon les informations du média brésilien Globo, le club phocéen a transmis une offre officielle à Botafogo pour l’ailier droit de 26 ans, dans le cadre du mercato estival en vue de la saison 2025-2026.

Le dossier est désormais ouvert entre les deux clubs, avec des discussions également engagées avec l’entourage du joueur. L’OM cherche à renforcer ses ailes offensives, un secteur identifié comme prioritaire par la direction sportive marseillaise.

Une offre structurée autour d’un prêt avec obligation d’achat

D’après Globo, l’Olympique de Marseille a proposé une opération estimée à 8 millions d’euros, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, conditionnée à l’atteinte d’objectifs sportifs. Cette formule permettrait au club olympien de lisser l’investissement tout en évaluant l’adaptation du joueur à la Ligue 1.

Les négociations sont en cours entre les dirigeants marseillais, Botafogo et les représentants de Artur. Aucune finalisation n’a encore été actée, mais les échanges sont jugés sérieux par la presse brésilienne. Le club carioca, de son côté, n’a pas encore donné son feu vert définitif.

Botafogo souhaite conserver Arthur

Arrivé récemment à la tête de Botafogo, l’entraîneur Martín Anselmi a fait savoir en interne qu’il souhaitait conserver Artur, qui porte le numéro 7. Le technicien argentin considère l’ailier comme un élément important de son projet sportif, alors que le club entame un nouveau cycle.

Recruté en janvier 2025 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, Artur avait coûté 10 millions d’euros à Botafogo. Lors de sa dernière saison complète au Brésil, l’ailier droit a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de huit buts et cinq passes décisives. Des statistiques solides qui expliquent l’intérêt de l’OM. Ce gaucher de 27 ans peut correspondre au profil de doublure recherché par l’OM, cependant comme l’avait expliqué Pablo Longoria en fin d’année, l’OM doit d’abord vendre…

Olympique de Marselha faz proposta por Artur, atacante do Botafogo Atacante foi procurado pelo clube francês para defender a equipe na temporada 2025/26; técnico Martín Anselmi indicou interesse em permanência do camisa 7 ➡️ https://t.co/UDE8hm1ZIO 📸 Vitor Silva/Botafogo pic.twitter.com/ZglOaGZXmr — ge (@geglobo) January 6, 2026

Un profil suivi de près par l’OM

Capable d’évoluer sur le côté droit de l’attaque, Artur correspond au profil recherché par l’Olympique de Marseille pour apporter percussion, volume de jeu et profondeur. Le club phocéen poursuit ainsi son travail de structuration de l’effectif en vue de la saison 2025-2026, sous la direction de Roberto De Zerbi.

À ce stade, aucune issue définitive n’a été actée. Le dossier reste dépendant de la position finale de Botafogo et des modalités précises de l’obligation d’achat. L’OM, lui, a clairement manifesté son intérêt et attend désormais une réponse dans un marché estival qui s’annonce stratégique pour la suite du projet marseillais.