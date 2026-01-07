Mercato OM : Les dernières infos concernant Anis Hadj Moussa !

Selon des informations venues des Pays-Bas et confirmées par plusieurs sources concordantes, l’Olympique de Marseille suit toujours le dossier Anis Hadj Moussa. Mais dans un contexte économique contraint, le club phocéen ne peut pas encore passer à l’action et doit impérativement vendre avant d’envisager une offre concrète.

L’information a d’abord été relayée par le média néerlandais RTV Rijnmond, bien informé sur l’actualité du Feyenoord Rotterdam. Le club néerlandais apprécierait peu l’idée de se séparer de son ailier droit, considéré comme un élément offensif important de l’effectif. Toujours selon ce média, la direction de Feyenoord privilégierait une continuité sportive plutôt qu’un départ précipité.

Un intérêt confirmé, un timing défavorable pour l’OM

Côté marseillais, l’intérêt semble bien réel. L’OM, en quête de profils offensifs capables d’apporter de la percussion et de la créativité sur les ailes, suit de près la situation de Anis Hadj Moussa. Toutefois, le calendrier du mercato complique sérieusement les choses. Le club doit d’abord alléger son effectif et générer des liquidités avant de pouvoir se positionner.

Cette situation a été clairement résumée par le journaliste Hakim Zhouri, via son compte X, qui précise : « Le joueur souhaite quitter Rotterdam et plusieurs clubs notamment de PL se sont positionnés. Marseille a un intérêt pour le joueur mais ne peut pas faire d’offre en l’état, ils doivent attendre de vendre avant de passer à l’action. »

Feyenoord ferme sur le prix, concurrence anglaise en embuscade

À ce stade, aucun montant officiel n’a été communiqué par le Feyenoord concernant une éventuelle indemnité de transfert. Le club néerlandais n’a formulé aucune intention publique de vendre et n’a fixé aucun prix de référence. Toute estimation chiffrée relèverait donc de la spéculation, que ni RTV Rijnmond ni les sources proches du dossier n’ont avancée.

Le contexte est d’autant plus délicat pour Marseille que la concurrence s’annonce sérieuse. Plusieurs clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt pour Anis Hadj Moussa, disposant de moyens financiers plus immédiats. Une donnée qui place l’OM dans une position attentiste, dépendante de ses propres mouvements sortants.