Mercato : L’OM fixé pour Malick Fofana… le prix est exorbitant !

En quête de renforts offensifs, l’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son couloir droit. Alors que le dossier Igor Paixão reste complexe, une autre cible apparaît en arrière-plan : Malick Fofana, jeune ailier de l’Olympique Lyonnais. Mais le dossier semble d’ores et déjà compromis.

Ces dernières semaines, l’OM se serait renseigné sur la situation de Malick Fofana. Le joueur de 20 ans figure sur la liste des profils suivis par le club phocéen en cas d’échec sur d’autres priorités. Toutefois, plusieurs obstacles majeurs réduisent à néant les espoirs marseillais.

D’après Le Progrès, le joueur ne souhaite pas quitter Lyon cet été. Convaincu qu’il a un rôle à jouer dans le projet rhodanien, Fofana privilégie la continuité, à un an de la Coupe du monde 2026. Sa situation actuelle, renforcée par les départs de Thiago Almada et Rayan Cherki, ainsi que par la blessure de Nuamah, lui assure une place de titulaire quasi indiscutable sur l’aile droite.

🚨 NEW: Liverpool are one of the clubs in contact with Lyon for Malick Fofana after the French side set a €60M asking price. (The Independent) pic.twitter.com/nd75nhCT4I

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 2, 2025