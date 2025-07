Mercato OM : Réunion déterminante aujourd’hui pour Paixao ?

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur plusieurs fronts en ce mercato estival, notamment sur celui menant à Igor Paixao, l’ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam. Si un montant global de 35 millions d’euros bonus compris a été évoqué, aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les deux clubs.

Selon les informations du journaliste néerlandais Mikos Gouka (AD Sportwereld), “il n’y a pas encore d’accord, mais le transfert n’a pas non plus échoué”. Le dossier reste actif, et la direction olympienne aurait prévu de dépêcher une importante délégation ce lundi pour faire avancer les négociations avec les dirigeants du club de De Kuip.

A lire : Mercato OM ; Un international français comme nouvelle cible en défense ?

Paixao, ni accord ni fin des négociations !

Wat betreft Igor Paixao en de Franse interesse: er is (nog) geen deal, maar transfer is ook niet afgeketst. Olympique Marseille wil volgens bronnen in de Kuip vandaag met een grote delegatie aanschuiven om over de komst van de nu nog geblesseerde Braziliaan te praten. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) July 21, 2025

Âgé de 25 ans, Paixao est actuellement blessé et se trouve en vacances au Brésil. Une situation qui n’empêche pas les discussions de se poursuivre. L’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, cherche à renforcer son secteur offensif, et le profil du joueur formé au Brésil correspond aux attentes du technicien italien.



Arrivé à Feyenoord en 2022 en provenance de Coritiba, Paixao s’est rapidement imposé comme un élément offensif important du club néerlandais. Sa capacité à évoluer sur les deux ailes et sa progression régulière en Eredivisie ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM, à la recherche de renforts de qualité pour la saison 2025-2026.

Du côté marseillais, l’objectif est clair : boucler rapidement certaines arrivées afin d’offrir à De Zerbi un groupe compétitif dès la reprise. Si la transaction venait à se concrétiser, elle représenterait l’un des plus gros investissements du mercato marseillais cet été.

En attendant, le dossier reste en suspens, et la suite des négociations entre l’OM et Feyenoord pourrait être décisive dans les prochaines heures.