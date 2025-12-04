Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato : L’OM n’a pas tenté Griezmann mais deux autres gros coups !
Mercato OM

Mercato : L’OM n’a pas tenté Griezmann mais deux autres gros coups !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Dans l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia a longuement évoqué les coulisses du dernier mercato de l’OM, revenant sans détour sur plusieurs dossiers ambitieux qu’il a tenté d’activer. Sans rien inventer et en s’appuyant strictement sur ses déclarations, le dirigeant marseillais a admis avoir exploré des pistes XXL, démontrant ainsi la volonté du club de frapper fort, même si toutes les tentatives n’ont pas abouti.

Interrogé sur RMC Sport, Medhi Benatia s’est prêté au jeu des questions-réponses, révélant avoir sondé des profils d’envergure. L’un des noms les plus marquants reste celui de Kevin De Bruyne. Le responsable de l’OM explique : « De Bruyne, j’ai essayé, mais il était déjà bien avancé avec le Napoli. Ce n’est pas que je voulais le faire venir, De Bruyne, mais je voulais le rencontrer. Je voulais discuter avec lui, voir un petit peu comment il se sent. Il était libre, mais ça ne veut pas dire gratuit. On les connaît, les joueurs libres… De Bruyne, je me suis dit : ‘Avec le coach, ça peut matcher grave’. »

 

Les pistes De Bruyne et Fofana évoquées en toute transparence

 

Benatia confirme également avoir étudié un possible retour aux sources pour Wesley Fofana, actuellement à Chelsea : « J’ai tenté deux-trois coups comme ça. J’ai tenté aussi Wesley Fofana, qui est Marseillais. Je me suis dit : ‘Il a eu pas mal de blessures, est-ce que le contexte marseillais, à la maison, ça pourrait coller ?’ »

 

 

En revanche, la rumeur menant à Antoine Griezmann a été rapidement écartée par l’intéressé : « Grizou, non, parce que je savais qu’il allait prolonger. C’était soit les États-Unis, soit prolonger, mais c’était des salaires sur lesquels on ne peut pas aller. »

Au-delà de ces dossiers, Benatia a détaillé sa méthode, basée sur un réseau qui se construit progressivement : « Quand j’appelle les agents, ils savent que ce n’est pas pour s’affoler. C’est pour prendre un rendez-vous, discuter, voir un peu comment ils voient la chose. Pour prendre la température. Si le mec te dit : ‘L’OM, ça lui parle… Là tu te dis : ‘Bingo, peut-être que je peux l’accrocher’. »

Avec ces révélations, le dirigeant confirme la nouvelle ambition du club : être présent sur toutes les opportunités, même les plus complexes, et tester les possibilités pour attirer des profils majeurs. Une stratégie assumée, qui montre les intentions fortes de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts.

