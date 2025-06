Mercato : L’OM passe à l’attaque pour un défenseur de Premier League !

L’OM continue de mener son mercato et avance sur plusieurs fronts à la fois. Récemment, c’est la piste autour du défenseur Nayef Aguerd qui aurait été relancé, alors que les olympiens seraient passés à l’attaque pour tenter de recruter le joueur marocain.

Les olympiens font des pieds et des mains depuis le début du mercato afin de récupérer le plus de joueurs talentueux. Après la piste menant à Angel Gomes, qui serait en excellente voie, le club veut se concentrer désormais sur sa priorité durant ce mercato : la défense. Attentif aux moindres gosses occasion afin de foncer sur des gros coups, le club aurait identifié une piste prioritaire dans ce secteur.

Et tandis que la piste menant à Medina est toujours active et semble se concrétiser de plus en plus, c’est un autre joueur qui aurait été ciblé par l’OM pour en faire sa priorité dans l’axe. Il s’agit en effet de Nayef Argued, le défenseur central de West Ham United, qui a été prêté toute la saison à la Real Sociedad. Des rumeurs autour de sa venue avaient déjà vu le jour l’été dernier, mais sans succès. Il pourrait cette fois-ci être définitivement recruté pour en faire le titulaire au côté de Balerdi.

Des premiers contacts avec Aguerd !

En effet, selon Footmercato, le joueur serait la priorité de Longoria, alors que la piste menant à Laporte semble s’être éteinte. Un défenseur expérimenté donc qui pourrait venir apporter de la stabilité et de la confiance dans la défense marseillaise, qui en a cruellement manquée cette saison. Pour autant, comme dit plus tôt, la piste menant à Medina est toujours bien active alors que l’OM espère recruter les deux joueurs.

Et récemment, des premiers contacts auraient eu lieu avec le joueur afin de tomber d’accord sur les contours d’un contrat. Cependant aucune information concernant les termes de ce contrat n’est sortie et, même en cas d’accord, il faudra toujours négocier avec West Ham, propriétaire du joueur jusqu’en 2027. D’autres clubs sont aussi à l’affût, parmi eux : l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen.