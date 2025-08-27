Mercato : L’OM proche de boucler ces deux gros dossiers !

Marseille accélère son mercato : selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille franchit une étape significative pour le recrutement du milieu offensif ivoirien Hamed Junior Traoré (25 ans, Bournemouth). Le club phocéen souhaite boucler ce dossier sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Par ailleurs, Traoré comme Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) seraient favorables à l’idée de rejoindre l’OM.

Les discussions entre l’OM et Bournemouth sont bien avancées, et Traoré a donné son accord pour venir à Marseille. Plusieurs médias confirment que l’opération devrait se faire via un prêt assorti d’une option d’achat. Selon le journaliste de RMC,

Fabrice Hawkins : “Marseille avance bien sur Hamed Junior Traoré et sur Dani Ceballos. L’OM veut boucler les deux dossiers en prêt avec option d’achat. Les deux joueurs ont dit oui à Marseille.”

Un accord de principe avec Traoré

Même si l’OM avance, la concurrence existe : d’autres clubs de Ligue 1, notamment Lyon et Auxerre, s’intéressent aussi à Traoré. Bournemouth viserait un montant d’environ 18 M€, ce qui pourrait rendre l’option d’achat obligatoire dans le contrat. Hamed Junior Traoré sort d’une excellente saison en Ligue 1 avec Auxerre (10 buts en 26 matchs), où il a confirmé son versatilité et son impact offensif. Il dispose aussi d’une expérience en Premier League et a été formé en Italie, où il a explosé sous Roberto De Zerbi, désormais entraîneur de l’OM.

Où en sont les négociations ?

Traoré a dit oui : son accord personnel est acquis.

: son accord personnel est acquis. Discussions en cours entre les clubs : l’OM négocie actuellement avec Bournemouth sur la formule du prêt, l’ option d’achat pouvant devenir obligatoire selon la somme finale envisagée.

: l’OM négocie actuellement avec Bournemouth sur la formule du prêt, l’ pouvant devenir selon la somme finale envisagée. Concurrence interne : Lyon et Auxerre restent en embuscade pour faire capoter l’opération pour l’OM.

L’arrivée de Traoré renforcerait la ligne offensive phocéenne, notamment après le départ de Jonathan Rowe à Bologne. Son profil polyvalent – capable d’évoluer dans l’axe ou sur les ailes – correspond parfaitement à la dynamique voulue par Roberto De Zerbi. En parallèle, l’OM travaille également sur les dossiers de Dani Ceballos et d’un latéral gauche expérimenté, dans l’optique de renforcer l’équipe avant la fin du mercato estival.