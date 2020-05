Mercato : L’OM propose deux joueurs en Premier League, Eyraud se montre trop gourmand ?

Selon le journal sportif, Sanson rêve de la Premier League et se serait « récemment rapproché de Pini Zahavi. L’agent israélien, bien implanté outre-Manche ». Des contacts avec Arsenal, Tottenham et Everton sont en cours mais Eyraud aurait fixé le prix de son départ entre 35 et 40 M€. Zahavi lui aurait répondu que c’était beaucoup trop dixit l’Equipe. Le président olympien va s’en doute se confronter à la réalité du marché et aux difficultés de vendre surtout dans un contexte affecté par de grosses pertes liées à la pandémie du Covid-19…