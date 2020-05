Mercato OM : Pas de soldes dixit Eyraud, mais tout peut disparaître…

L’OM est dans un flou total. Le président doit trouver 60M€ et donc bon nombre de joueurs sont susceptibles d’être transférés cet été…

Dans un entretien accordé à RMC il y a quelques jours, le président Eyraud a été clair : place à la phase 2 et au trading de joueurs. L’OM va vendre et doit vite faire rentrer de l’argent : « C’est vrai, il va falloir avoir des résultats en matière de trading, de cession et c’est normal. (…) Tout le monde n’est pas à vendre. Ce n’est pas le temps des soldes à l’OM. (…) Ça n’a jamais été notre opinion ou notre plan ». Cependant, il n’y a pas vraiment de joueur transférable et l’OM écoutera toutes les offres…

L’Equipe raconte qu’André Villas-Boas espérait conserver son effectif en l’améliorant avec quelques prêts. Mais JHE a d’autres impératifs et le premier est de faire rentrer 60 M€. Difficile dans ses conditions de disposer d’un effectif calibré pour jouer la Ligue des Champions. Le quotidien sportif fait la liste des joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été, et elle est longue…

Calet Car, Sanson, Thauvin, Kamara, Amavi, Sarr… sur le marché ?

Il y a les joueurs qui sont proposés comme Sanson ou Caleta-Car. Des éléments courtisés comme Kamara, mais aussi des remplaçants sur le départ comme Lopez ou Radonjic. Mais la direction doit aussi faire avec les fins de contrant en 2021: Thauvin, Mandanda, Germain, Amavi… Bouna Sarr aurait plusieurs options en Liga ou en Bundesliga. Reste les gros salaires comme Payet et Strootman, qui ne sont pas pressés de partir. Enfin, les deux recrues Rongier et Benedetto ne devraient pas partir, sauf grosse offre. Quand à Alvaro son option d’achat est au centre de discussions…

Potentiellement, 7 à 8 titulaires de Villas-Boas sont susceptibles de partir (pas tous en même temps…). Mais avant de lancer la liquidation, JHE va devoir reconstruire un organigramme, et peut être (surement) recruter un autre coach…