Mercato : L’OM refuse ce retour ?

Le Brésilien Luis Henrique, auteur d’une très bonne saison à l’OM en 2024-2025, a été transféré à l’Inter Milan l’été dernier pour un montant estimé à 23–25 millions d’euros, bonus compris. Pourtant, son arrivée en Lombardie ne se passe pas comme prévu : selon plusieurs médias, l’ailier n’a toujours pas convaincu à l’Inter, et des discussions auraient déjà été engagées pour un départ dès le mercato hivernal.

Un flop coûteux pour l’Inter

Luis Henrique a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 : l’OM, l’AS Monaco et l’OL. L’objectif de l’Inter serait de le prêter dès janvier afin de soulager ses finances et d’offrir au joueur un cadre plus favorable pour relancer sa carrière. L’Inter considère en interne ce transfert comme un pari raté, malgré l’investissement conséquent réalisé l’été dernier.

Selon FootMercato, aucun des clubs français sollicités n’a donné suite : l’OM, qui pourrait sembler être une option logique, aurait refusé l’idée d’un retour en prêt selon les sources. Ce refus est d’autant plus notable que Luis Henrique a déjà brillé sous le maillot marseillais, avec 7 buts et 8 passes décisives la saison précédente selon Football-Italia.

L’OM ne donne pas suite à un retour d’Henrique…

Le coût élevé de l’opération pèse sur l’Inter, qui ne voit pas pour l’instant un retour sur investissement sportif. Le Brésilien, malgré son profil polyvalent (ailier, piston), peine à s’imposer dans la rotation. Il n’a eu que très peu de temps de jeu en tant que titulaire. Dans son entourage, on prépare déjà une exfiltration : les agents du joueur auraient activement sondé le marché, notamment en Ligue 1, sans succès jusqu’ici. L’option d’un prêt à mi-saison pourrait redevenir pertinente, mais tout dépendra de l’évolution de ses performances d’ici là.

De son côté, l’OM semble ferme : refuser un prêt indique que le club phocéen n’envisage pas pour l’instant de reprendre un joueur qu’il vient tout juste de vendre, même si ce retour pourrait faire sens sur le plan sportif.

🚨EXCL: ⚫️🔵🇧🇷 #SerieA | ❗️Luis Henrique a été proposé à l’OM, l’OL et l’ASM. ➡️ Mais les clubs de Ligue 1 ne sont pas intéressés par l’ailier brésilienhttps://t.co/MGeiYKI345 pic.twitter.com/hPCmSa8P05 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 13, 2025



En conclusion, l’histoire de Luis Henrique à l’Inter s’annonce déjà comme un pari risqué pour les deux parties. Si l’OM a décliné l’idée d’un prêt, cela ne signifie pas nécessairement que la porte est définitivement fermée pour janvier. Les mois à venir seront cruciaux pour le joueur, qui doit maintenant prouver qu’il peut transformer son potentiel en performances solides, et pour l’Inter, qui doit décider s’il vaut mieux persévérer ou alléger sa masse salariale.