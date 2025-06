Mercato : L’OM refuse une offre et valorise son international à 12M€ ?

Alors que plusieurs médias grecs annonçaient un accord proche entre le Panathinaïkós et l’Olympique de Marseille pour un transfert d’Azzedine Ounahi autour de 7 millions d’euros, le club phocéen a tenu à clarifier sa position. Selon les informations de La Provence, l’OM n’a aucune intention de brader l’international marocain et a fixé le prix de départ à 12 millions d’euros. Un montant légèrement supérieur à l’investissement consenti en janvier 2023, lors de son arrivée en provenance d’Angers pour environ 10 millions d’euros.

Cette mise au point intervient alors que l’intérêt pour le milieu de terrain de 24 ans dépasse largement les frontières grecques. En plus du Panathinaïkós, des clubs espagnols comme Alavés, Levante ou encore Séville suivent attentivement le dossier. Brighton, club de Premier League, est également sur les rangs. L’OM espère capitaliser sur cette concurrence européenne pour faire grimper les enchères, dans un contexte de rééquilibrage de l’effectif sous la houlette de Roberto De Zerbi.

L’OM veut 12M€ pour Ounahi ?

Formé à l’Académie Mohammed VI et révélé à Angers puis à la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Ounahi s’est rapidement imposé comme un joueur à fort potentiel, apprécié pour sa qualité de passe et sa vision du jeu. Pourtant, malgré un été dernier commencé sous les ordres de De Zerbi, il ne figure plus aujourd’hui dans les plans de l’entraîneur italien.



Avec un profil encore apprécié sur le marché, l’Olympique de Marseille entend récupérer une somme cohérente avec la valeur marchande du joueur, sans se précipiter. Le club reste à l’écoute, mais la barre est clairement fixée : pas moins de 12 millions d’euros pour céder Azzedine Ounahi.