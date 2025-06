OM : Mason Greenwood de retour à Manchester

Mason Greenwood, attaquant de 23 ans, est de retour à Manchester, comme l’indique le média anglais The Sun. Après une saison impressionnante à l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint il y a environ un an, le jeune joueur a su relancer sa carrière avec brio. En 36 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 22 buts et délivré 6 passes décisives, des statistiques qui témoignent de son impact sur le terrain et de sa capacité à s’adapter au championnat français.

Toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Greenwood profite de l’intersaison pour peaufiner sa condition physique dans sa ville natale. Il s’entraîne en compagnie de D’Mani Mellor, un ancien coéquipier des Red Devils, qui évolue désormais au Macclesfield FC. Ce retour temporaire à Manchester a pour objectif de lui permettre de préparer au mieux la saison à venir avec Marseille.

Malgré une période tumultueuse par le passé, Greenwood semble désormais concentré sur l’avenir, déterminé à confirmer son talent et à s’imposer comme un élément clé de l’OM.