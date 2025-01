Mercato : L’OM s’active aussi au milieu et en défense !

Alors que le recrutement d’un attaquant est la priorité pour remplacer Elye Wahi, la direction de l’OM travaille sur d’autres secteurs de jeu. En effet, comme l’explique l’Equipe, le milieu d terrain et la défense sont aussi concernées !

Après son match catastrophique face à Nice, Lilian Brassier est encore plus dans l’œil du cyclone. SSelon le quotidien sportif, son départ, déjà envisagé avant le match, semble de plus en plus probable, mais la situation reste complexe. Brest étant toujours propriétaire du joueur, les deux clubs doivent s’entendre pour résilier son prêt et faciliter une éventuelle vente à l’OM. Un départ est ainsi toujours espéré, mais il reste à clarifier.

Un défenseur central gaucher si Brassier s’en va !

Dans l’éventualité d’un départ de Brassier, l’OM recherche activement un défenseur central gaucher de qualité et prêt à intégrer rapidement l’effectif. Les dirigeants marseillais sont particulièrement intéressés par des solutions immédiates, comme le droitier Luis Felipe, qui suit actuellement un programme de reprise individualisé. Cependant, l’arrivée de ce dernier semble anticiper un départ de Bamo Meïté, bien que ce transfert ne soit pas encore concrétisé.

Koné cherche une porte de sortie

Sur le plan des départs au milieu de terrain, l’OM se prépare également à des mouvements. De Zerbi a confirmé le départ d’Ismaël Koné, un choix validé par toutes les parties. « Le départ d’Ismaël Koné est déjà acté, » bien que le transfert ne soit pas encore finalisé, car les négociations avec les prétendants sont lentes. Rennes, intéressé par le Canadien, a refusé une offre de prêt croisé avec Amine Gouiri, ce qui a mis un frein aux discussions.

Harit aussi sur le départ, Fagioli espéré

Enfin, Amine Harit, qui n’a pas joué depuis son expulsion contre Paris en octobre, pourrait également quitter l’OM. Son statut, combiné à une blessure au mollet, le rend difficile à intégrer dans l’effectif, et le club ne compte pas le retenir. L’OM travaille également sur le prêt de Nicolo Fagioli, du Juventus, pour renforcer le milieu de terrain.

Le mercato marseillais reste donc en mouvement, avec plusieurs dossiers à résoudre avant la fin du mois.