OM : clap de fin pour Brassier ?

L’OM s’est vraiment raté face à Nice dimanche avec ce logique défaite 2-0. Voici la note et l’appréciation de Lilian Brassier lors de cette dernière rencontre de la 19e journée de Ligue 1.

Pour ce derby face à l’OGC Nice, De Zerbi a choisi de titulariser Brassier, avec les retours de Merlin, Rongier et Murillo. En première mi-temps, l’OM a dominé la possession (65% contre 35%) mais a concédé l’ouverture du score dès la 9e minute. Evann Guessand a profité d’une erreur défensive de Brassier pour marquer d’un piqué. Rulli a évité d’autres buts, repoussant des tentatives de Clauss (43’) et Laborde (36’).

En seconde période, Nice a doublé la mise grâce à Mohamed-Ali Cho (51’) après une nouvelle erreur de Brassier. Malgré plusieurs occasions pour l’OM, comme une reprise de Rabiot sauvée sur la ligne (55’) et un tir de Greenwood au-dessus du but (59’), les Marseillais n’ont pas réussi à réduire l’écart. Le 2-0 final reflète la solidité défensive de Nice, qui a maîtrisé le match. Les Marseillais manquaient de précision et de vivacité pour rivaliser avec l’organisation niçoise.

La note de Lilian Brassier : 1/10

Son appréciation

Lilian Brassier a une nouvelle fois été titularisé par Roberto De Zerbi, mais sa performance a été loin de répondre aux attentes. Le défenseur de 25 ans a vécu une soirée difficile, notamment sur l’ouverture du score par Guessand suite à un enchainement de grosses erreurs (7e). En dépit de ses efforts, l’ancien joueur de Brest n’a cessé d’accumuler les fautes techniques, perdant 11 ballons et se montrant particulièrement vulnérable en défense. Avec seulement 33% de duels remportés, il a été pris à plusieurs reprises dans son dos, avant de succomber une nouvelle fois dans le duel aérien qui a conduit au second but de Nice. Son match catastrophique s’est terminé à l’heure de jeu, après une performance bien trop faible pour un défenseur central de son niveau. Son départ au mercato va être relancé…

Les notes des médias