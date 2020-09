Mercato : L’OM se serait bien positionné sur cet attaquant… Son club prêt à discuter?

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un buteur pour ce mercato. Le club se serait positionné sur Lucas Alario qui évolue au Bayer Leverkusen. Selon le 10 sport, les Allemands sont à l’écoute.

Cette semaine, plusieurs noms ont été annoncés pour le poste d’attaquant à l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas, coach du club se serait intéressés à Yussuf Poulsen, Joel Pohjanpalo et Lucas Alario.

Pour ce dernier, le 10 sport nous donne quelques informations supplémentaires ce vendredi soir. En effet, selon le média spécialisé, l’attaquant qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen intéresse fortement AVB. L’OM n’écarte pas la possibilité de récupérer le buteur sous forme de prêt avec une option d’achat.

ON CHERCHE MAIS ON N’EST PAS TROP PRESSÉ — AVB

Le club serait d’ailleurs « à l’écoute », pour ce transfert. Le 10 sport affirme qu’après le départ de Kai Havertz vers Chelsea, les Allemands ont des ambitions au mercato et aimerait recruter des joueurs offensifs tels que Jérémie Boga et Julian Draxler.

De son côté, André Villas-Boas n’a pas voulu en dire plus en conférence de presse ce jeudi après OM – ASSE. « On attend un peu pour l’attaquant, je vous avais dit : on cherche mais on n’est pas trop pressé. Je vous le dis sincèrement, cela peut être dans cette fenêtre de transferts ou la prochaine »