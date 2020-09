PSG – OM : Quand Riolo tente de dédramatiser les propos homophobes de Neymar…

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo est revenu sur les accusations d’homophobie du clan Alvaro à l’égard de la starlette parisienne.

On n’a pas tous la même culture — Riolo

« Cela n’excuse rien, c’est juste une présentation des faits d’un autre point de vue. On n’a pas tous la même éducation ni la même culture. On sait que dans certains pays, exactement comme on le disait à l’époque de Maradona, ou pour l’acceptation du concept de triche ou de simulation sur un terrain, les cultures ne sont pas uniformes dans le monde. Et pour les insultes, c’est pareil. En Italie, en Espagne et en Amérique du Sud encore plus, les insultes tombent deux fois plus qu’en France ou dans les pays du nord culturellement. Et ça tombe sur des trucs très lourds, des trucs de racisme, ça tombe facile, des trucs homophobes… Le combat contre l’homophobie est important dans notre société, mais il l’est moins dans beaucoup de sociétés sud-américaines. Quand les mecs signent dans des clubs français, oui ils doivent faire attention, mais on ne leur remet pas le petit manuel “change ta culture”. Cela ne se fait pas immédiatement. Mais ce n’est pas une excuse. C’est évidemment condamnable »

Daniel Riolo – Source : RMC 17/09/20