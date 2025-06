Mercato : L’OM s’intéresse à un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, potentiellement libre ?

Alors que les rumeurs s’enchaînent du côté de la Canebière, c’est cette fois-ci une nouvelle piste qui semble s’être activée. Avec le potentiel départ de Rongier et le non-renouvellement du prêt de Bennacer, les dirigeants auraient ciblé Jordan Henderson comme piste au milieu de terrain.

L’OM semble plus que jamais déterminé à préparer un effectif taillé pour la Ligue des champions. Alors que beaucoup de noms sont évoqués chaque semaine du côté de la Canebière, les dirigeants semblent sonder différentes pistes afin de renforcer l’effectif marseillais. Cependant, en plus des arrivées à prendre en compte, il faudra aussi gérer les départs afin de rééquilibrer l’équipe.

Et parmi les nombreux noms cités qui devrait quitter le club cet été, on retrouve celui de Rongier qui arrivera en fin de contrat l’été prochain et qui pourrait être vendu. Et tandis que le dossier de Bennacer avance lentement, c’est un autre milieu de terrain expérimenté qui a été annoncé du côté de l’OM. D’après des informations du média Daily Mail, Longoria et Benatia pisterait désormais Jordan Henderson, ancien milieu de terrain vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool.

Jordan Henderson visé par l’OM ?

Parti des Reds il y a deux ans en direction de l’Arabie Saoudite, le joueur anglais n’aura pas fait long feu dans son nouveau club. Il quittera El-Ettifaq six mois plus tard afin de rejoindre l’Ajax Amsterdam où il évolue depuis. Âgé de 35 ans, le joueur aurait cependant encore un peu d’énergie pour retenter un (peut-être) dernier pari, lui qui aura disputé 45 matchs cette saison.

Cependant, une clause dans son contrat lui permet de quitter le club cet été, si le joueur souhaite tenter une dernière aventure ailleurs. En plus de l’OM, le club anglais de Nottingham Forrest suivrait également le dossier de près, afin de tenter se signer le milieu de terrain. Cette clause serait cependant valable jusqu’à mi-juillet et ne devrait donc rien coûter à l’OM, si le club décide de foncer sur l’occasion.