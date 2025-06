Rumeur mercato : L’OM prêt à passer à l’action pour ce buteur de Ligue 1 ?

Alors que les rumeurs mercato continuent de s’intensifier, c’est un nouveau nom qui sort alors que l’OM cherche à se renforcer en attaque. Le club pourrait faire une offre pour le buteur Lassine Sinayoko, actuellement à l’AJ Auxerre.

L’OM a décidé de ne pas laisser le temps filer durant ce mercato et avance sur plusieurs pistes en même temps. Alors que les dirigeants sont toujours en pourparlers pour faire venir Medina, le club s’active également sur d’autres noms. Plusieurs joueurs sont évoqués au milieu de terrain afin de compenser un potentiel départ de Bennacer, si l’OM n’arrive pas à trouver un nouvel arrangement avec l’AC Milan.

Mais c’est également à la pointe de l’attaque que l’OM va chercher à se renforcer. Le club avait un temps pisté Matthis Abline, mais la demande exorbitante de Kita a fait faire volte-face aux dirigeants, qui auraient décidé de se concentrer sur d’autres dossiers plus réalisables. Et d’après des informations du média Topmercato, c’est un autre buteur de Ligue 1 qui serait dans le viseur de l’OM. Il devrait s’agir de l’attaquant de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko.

Sinayoko, un transfert dans les cordes de l’OM !

Actuellement à l’AJ Auxerre, le buteur aura terminé à la 11ème place du classement avec son équipe et aura réalisé une belle saison. Auteur de cinq buts et neuf passes décisives en 34 matchs, le joueur malien aura permis à son club de s’assurer largement le maintien en réalisant au passage de très gros matchs contre les tops clubs de la Ligue. Il avait notamment été décisif dans les deux matchs face à l’OM.

Le joueur est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt et plusieurs clubs seraient intéressés par lui. En plus de l’OM, c’est le Paris FC, le LOSC et Toulouse qui suivraient de près sa situation. Cependant les dirigeants d’Auxerre ne souhaiteraient pas renforcer un concurrent direct au maintien en cédant leur attaquant de 25 ans. L’OM pourrait donc tenir le bon bout dans ce dossier.