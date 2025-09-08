Mercato : L’OM s’offre un jeune talent du Stade Rennais ?

Selon les informations relayées par le compte Académie SRFC sur X, l’Olympique de Marseille est sur le point d’obtenir la signature d’Elies Diallo, un jeune joueur prometteur né en 2010. Le milieu offensif évoluait jusqu’à présent dans les rangs du Stade Rennais, où il a effectué ses classes en U15 la saison passée.

Si Diallo faisait officiellement partie du groupe U15 du club breton, il a régulièrement été surclassé en U16, preuve de son potentiel et de sa maturité footballistique. Le joueur a également été convoqué à plusieurs reprises en U15 régionaux, ce qui confirme l’intérêt porté à son profil par les formateurs rennais.

Parti du club cet été, Elies Diallo (2010) s’engage avec l’Olympique de Marseille. Régulièrement aligné avec les U16 la saison passée, il avait été appelé lors de plusieurs rassemblement U15 régionaux. pic.twitter.com/lWgyQLxjuO — Académie SRFC (@AcademieSRFC) September 7, 2025



Avec cette signature, l’OM poursuit sa stratégie discrète mais ambitieuse sur le marché de la post-formation. Le club phocéen, bien que concentré sur son équipe professionnelle, n’oublie pas de renforcer sa formation pour préparer l’avenir.

L’OM veut relancer son centre de formation

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté des dirigeants marseillais de redonner un souffle nouveau à la filière jeunes. Pour rappel, le centre de formation de l’OM occupe actuellement la 15e place du classement des centres d’élite établi par la FFF. Une position jugée décevante pour un club de la dimension olympienne, malgré les changements impulsés depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence.

Le recrutement de talents comme Elies Diallo montre cependant que le club continue d’investir dans son futur. Les supporters espèrent que ces efforts porteront leurs fruits et permettront à l’OM de voir éclore, dans les prochaines années, des joueurs issus de son propre vivier.En attendant une officialisation, le jeune rennais est donc annoncé sur le point de rallier la Commanderie, symbole de la volonté marseillaise de rester attractif sur le marché des jeunes talents hexagonaux.