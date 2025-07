Mercato : L’OM s’offre un joli coup en post-formation !

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille continue de s’activer en coulisses pour renforcer ses rangs. Si l’arrivée de joueurs confirmés comme Facundo Medina est imminente, le club phocéen n’en oublie pas pour autant l’importance de la post-formation. C’est dans cette logique que l’OM devrait officialiser la signature de Felix Bienck, jeune défenseur prometteur en provenance du Paris FC.

Âgé de seulement 18 ans, Felix Bienck représente l’un des espoirs les plus suivis de la génération 2007. Né à Poissy, ce joueur formé à Saint-Ouen l’Aumône avant de rejoindre le Paris FC en 2021, impressionne par son gabarit (1m85) et sa polyvalence. D’abord perçu comme un défenseur central, c’est finalement dans un rôle de piston gauche qu’il a su se révéler. Ancien ailier, Bienck se distingue par sa capacité à multiplier les courses vers l’avant et à exploiter les espaces.

🚨#mercatOM 🔵⚪️ 🎯l’OM a bouclé l’arrivée de Felix Bienck, le piston gauche international U17 🇫🇷 qui évoluait au Paris FC ✅un sacré coup pour Marseille en post formation Officialisation ⏳https://t.co/2XC1xlo2af pic.twitter.com/hoZPeia6iI — Sébastien Denis (@sebnonda) July 1, 2025

Le sélectionneur de l’équipe de France U17 ne tarissait pas d’éloges à son sujet dans une interview accordée au Parisien : « Félix, c’est une bûche. Il a un profil qui pourrait correspondre à un défenseur central, mais il a plus les qualités d’un joueur qui aime dévorer les espaces. C’est un ancien ailier et il a gardé ça. Ce qui lui plaît, c’est de partir pour attaquer. Et, quand il est concerné, franchement, il a un potentiel incroyable ! »

Avec 7 sélections en Équipe de France U16 et 9 en U17, Bienck s’impose comme une valeur montante du football français. Lors de la dernière saison, il a disputé 21 matches avec les U19 Nationaux du Paris FC, prouvant sa régularité et sa progression. L’OM a réussi à arracher ce talent à un club ambitieux, et s’est engagé avec le joueur franco-camerounais pour une durée de quatre saisons.

Cette arrivée illustre la volonté de Roberto De Zerbi de disposer d’un effectif riche et tourné vers l’avenir. À moyen terme, Felix Bienck pourrait intégrer le groupe professionnel et offrir une solution supplémentaire au poste de piston gauche, un rôle crucial dans les systèmes modernes. Pour l’heure, il s’agit d’un pari audacieux, mais structuré, qui confirme la stratégie de l’OM de construire sur le long terme tout en gardant un œil attentif sur les pépites du football hexagonal.