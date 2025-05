Mercato : L’OM sort un chèque de plus de 16M€ !

Ce mardi 13 mai 2025, Norwich révèle que l’option d’achat obligatoire incluse dans le prêt de Jonathan Rowe, en provenance de Norwich City, sera levée à la fin de la saison. Une nouvelle qui suscite de vives réactions parmi les supporters marseillais, comme en témoignent les réseaux sociaux.

Arrivé l’été dernier à l’OM sous forme de prêt, Jonathan Rowe, ailier anglais de 21 ans, s’inscrit désormais dans la durée avec le club phocéen. Norwich City a publié un communiqué pour annoncer la nouvelle : « Le prêt de Jonathan Rowe à Marseille deviendra un transfert définitif, conformément à l’obligation d’achat prévue dans l’accord entre les deux clubs ». Le transfert a été négocié à hauteur de 14 millions de livres sterling (environ 16,5 millions d’euros), avec des bonus potentiels portant la somme à 17 millions de livres (près de 20 millions d’euros). Le club anglais a également sécurisé une clause de revente de 25 % sur tout futur profit réalisé par l’OM.

Norwich City can confirm the full list of players to be retained or released following the 2024/25 Sky Bet Championship season.

We would like to thank all departing players for their contribution and wish them well for the future.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 13, 2025