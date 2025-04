Mercato : l’OM suit de près Houssem Aouar et un autre algérien !

Selon les informations de DZfoot, l’Olympique de Marseille suit de près deux internationaux algériens : Houssem Aouar et Ramy Bensebaïni. Toutefois, aucune offre concrète ne sera formulée tant que le club n’est pas fixé sur sa qualification en Ligue des champions.

Le mercato estival approche, et du côté de la Commanderie, les pistes s’activent discrètement. D’après DZfoot, l’OM suit avec attention deux profils bien connus : Houssem Aouar, actuellement à Al-Ittihad mais désireux de quitter l’Arabie saoudite, et Ramy Bensebaïni, défenseur du Borussia Dortmund.

Leur expérience européenne, leur polyvalence et leur profil technique plaisent en interne. Mais le club phocéen ne prendra aucune décision avant de connaître son sort en championnat : sans Ligue des champions, les priorités et moyens pourraient être drastiquement revus.

Harit vers la sortie, la CAN en ligne de mire

Parallèlement, l’OM pourrait perdre Amine Harit, ce qui libérerait une place dans l’effectif. Mais un recrutement d’Aouar et Bensebaïni accentuerait une problématique connue : celle des absences lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Avec ces deux renforts, ce seraient potentiellement six joueurs olympiens concernés par la CAN en janvier 2026.

Un paramètre que la direction marseillaise devra prendre en compte pour bâtir un effectif équilibré et compétitif, tout au long de la saison.

