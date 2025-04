Mercato OM : Grosse information sur le futur de Paul Pogba !

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Paul Pogba pourrait rebondir en Major League Soccer. Selon les informations du média The Athletic, DC United détient les droits de découverte du milieu de terrain français. Le club de Washington a entamé des discussions en vue d’un possible accord avec le joueur de 32 ans.

Le mécanisme des droits de découverte est un outil spécifique à la MLS, permettant à un club d’obtenir une priorité pour négocier avec un joueur international. Il s’agit d’un moyen pour éviter la surenchère entre les franchises. Dans le cas de Paul Pogba, DC United a confirmé auprès de The Athletic être en discussions pour une potentielle arrivée. Une source interne a indiqué que le club s’intéresse activement à son profil. « DC United détient les droits de découverte du milieu de terrain agent libre Paul Pogba », a déclaré cette source sous couvert d’anonymat.

L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus n’a plus disputé de match professionnel depuis septembre 2023, peu avant sa suspension pour dopage. Cette interdiction, initialement de quatre ans, a été réduite à 18 mois en octobre 2024, permettant à Pogba de retrouver l’entraînement en janvier dernier et la compétition depuis mars.

🚨Paul Pogba is close to joining the MLS and has been in talks with D.C. United.

D.C. United is currently 13th in the MLS Eastern Conference and is determined to return to the top and is also in the race to sign Kevin De Bruyne this summer. pic.twitter.com/EmWysrrY0D

— Goaloo_Official (@pinkdave87) April 29, 2025