Mercato : L’OM supervise encore ce milieu de terrain ?

Selon plusieurs médias turcs, l’Olympique de Marseille aurait profité du derby du Bosphore entre Besiktas et Fenerbahçe (2-3) pour observer de près Ismail Yüksek, milieu de terrain du club stambouliote. Cette rencontre, particulièrement suivie dimanche soir, aurait attiré de nombreux recruteurs européens. D’après les informations de Sabah et FotoMaç, West Ham aurait notamment envoyé des émissaires pour Jayden Oosterwolde, tandis que le PSV Eindhoven aurait suivi Sebastian Szymanski.

L’OM suit le dossier Yüksek

Toujours selon ces sources, l’OM aurait dépêché un observateur pour superviser Ismail Yüksek, un nom déjà évoqué depuis plusieurs mois du côté de la Canebière. À 27 ans, le milieu de terrain turc s’est imposé comme une valeur sûre du Fenerbahçe, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Son profil — volume de jeu, impact physique et sens tactique — correspondrait aux besoins actuels de Roberto De Zerbi, en quête de renforts au milieu de terrain pour densifier son effectif.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais aurait déjà montré un intérêt pour Yüksek, évalué autour de 10 millions d’euros selon la presse turque. Finalement resté à Istanbul, le joueur continue de briller dans le championnat de Super Lig, où il s’est affirmé comme l’un des milieux les plus réguliers de la saison.



Pour l’heure, aucune offre concrète n’aurait été transmise par Marseille. Mais la présence d’un émissaire lors du Besiktas – Fenerbahçe témoigne d’une veille active du club phocéen sur le marché turc. Si les dirigeants marseillais venaient à se positionner, Ismail Yüksek pourrait bien devenir une piste sérieuse pour renforcer le cœur du jeu marseillais lors du mercato hivernal.

Avec cette nouvelle supervision, l’OM confirme son intérêt pour les talents émergents de Super Lig, un championnat désormais scruté de près par plusieurs clubs européens.