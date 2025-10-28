Mercato OM : “C’est un transfert très important pour nous”, confirme De Zerbi !

Présent en conférence de presse ce mardi au centre Robert Louis-Dreyfus, Roberto De Zerbi a profité de l’occasion pour saluer la forme et l’état d’esprit de Pierre-Emerick Aubameyang, son buteur star. Malgré une période compliquée pour l’équipe, l’Italien a tenu à rappeler l’importance de l’attaquant gabonais dans le projet marseillais.

De Zerbi loue le professionnalisme de son buteur

« Aubameyang peut encore durer de nombreuses années parce que je le vois s’entraîner. C’est un joueur complet, il sait aussi délivrer des passes et jouer sans le ballon. J’avais joué avec son frère, c’était quelqu’un de positif et son frère est exactement pareil. Il s’amuse à jouer, il comprend la rotation. C’est un transfert très important pour nous. »

Arrivé libre l’été dernier, Aubameyang s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire olympien. Son investissement au quotidien et sa capacité à enchaîner les efforts, même à 36 ans, impressionnent son entraîneur. Au-delà de ses buts, De Zerbi insiste sur son intelligence de jeu et son influence collective.

“On ne doit pas penser à ceux qui sont absents mais à ceux qui sont présents”

Privé d’Amine Gouiri, blessé, De Zerbi sait qu’il peut compter sur l’expérience et la disponibilité de son capitaine d’attaque. « L’absence de Gouiri pèse lourd mais on ne doit pas penser à ceux qui sont absents mais à ceux qui sont présents. »

Un message clair, à la fois pour le groupe et pour les observateurs : l’OM ne se cherche pas d’excuses et mise sur la force de caractère de ses cadres pour rebondir. L’entraîneur italien, qui apprécie le professionnalisme de ses leaders, considère Aubameyang comme un modèle pour les plus jeunes.

En pleine période de turbulences, Roberto De Zerbi continue de bâtir son projet autour de valeurs fortes : travail, engagement et unité. Et dans ce cadre, Pierre-Emerick Aubameyang reste plus que jamais une référence pour l’OM.