Mercato : L’OM tente de doubler Rennes pour ce milieu de terrain !

Alors qu’Amine Gouiri est arrivé à Marseille et devrait être officialisé ce vendredi, l’OM cherche toujours un défenseur gauche et un milieu de terrain. Une course avec Rennes et Chelsea est engagée…

Reda Belahyane, milieu de terrain très prometteur, est en passe de rejoindre Rennes, mais sa situation reste incertaine. Selon la Gazetta dello Sports, l’OM et Chelsea sont toujours à l’affût pour s’attacher ses services. Le joueur, valorisé à environ 12 millions d’euros, suscite un intérêt grandissant de la part de ces trois clubs.

L’OM vise toujours Belahyane !

L’Olympique de Marseille, bien que légèrement en retrait dans la course, suit de près l’évolution de ce dossier. L’intérêt du club phocéen pour Belahyane s’intensifie, notamment en raison de la qualité technique du joueur et de ses capacités à s’adapter rapidement au jeu de l’élite. Avec le départ d’Ismaël Koné, le club prospecte, les noms de Farioli et Amadou Koné sont aussi évoqué De son côté, Rennes semble avoir pris une longueur d’avance, ayant déjà entamé des négociations sérieuses avec l’entourage du joueur.



Cependant, Chelsea, malgré sa situation complexe en termes de compositions d’équipe, n’a pas abandonné l’idée de recruter ce jeune talent. Selon les dernières informations, la concurrence entre ces clubs pourrait encore faire monter les enchères pour le milieu de terrain. Le choix de Reda Belahyane pourrait se faire dans les jours à venir, mais son avenir reste incertain.