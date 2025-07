Mercato : l’OM tente de se faire prêter cette pépite du Real Madrid !

L’Olympique de Marseille est à l’affût d’une opportunité exceptionnelle sur le marché des transferts. Selon les informations du média brésilien Placar, relayant l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones, le club phocéen ferait partie des candidats sérieux pour accueillir Endrick en prêt lors de la saison 2025/26.

L’attaquant de 18 ans, recruté par le Real Madrid en provenance de Palmeiras, peine à s’imposer dans l’effectif merengue. Malgré 37 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a été titularisé qu’à huit reprises, inscrivant sept buts et délivrant une passe décisive. Endrick a tout de même brillé en Coupe du Roi, marquant à cinq reprises en six matchs et participant activement au parcours du Real jusqu’en finale.

Actuellement en phase de reprise après une blessure musculaire contractée face au FC Séville le 18 mai, le jeune Brésilien sort de cinq semaines de soins. Cette blessure l’a privé des dernières rencontres de la sélection brésilienne en éliminatoires face à l’Équateur et au Paraguay. Il a récemment rejoint les États-Unis pour intégrer le groupe madrilène en préparation à la Coupe du monde des clubs.

Real Madrid estuda emprestar Endrick 👀 Olympique de Marselha e PSV demonstraram interesse em contar com o atacante; Ronaldo curtiu post envolvendo clube holandêshttps://t.co/2MR65hqTt2 — PLACAR (@placar) July 7, 2025

Le real prêt à lâcher Endrick en prêt, l’OM candidat ?

L’entraîneur Xabi Alonso s’est récemment exprimé à son sujet : « Nous souhaitons qu’Endrick revienne au plus vite. Il reprendra bientôt l’entraînement avec l’équipe et il fait partie de mes plans. Nous comptons sur lui ». Toutefois, la concurrence offensive, accentuée par l’éclosion de Gonzalo García, auteur de quatre buts en Coupe du monde des clubs, pousse le Real Madrid à envisager un prêt pour favoriser le développement d’Endrick.

Parmi les options envisagées, l’OM et le PSV Eindhoven seraient en pole position. Le club néerlandais bénéficie d’un soutien symbolique de poids avec la « bénédiction » de Ronaldo, ancienne idole du PSV, qui a apprécié la perspective de voir un autre Brésilien s’aguerrir aux Pays-Bas, comme lui et Romário en leur temps.

Si l’Olympique de Marseille parvenait à attirer Endrick, ce serait un coup de projecteur considérable sur le projet porté par Roberto De Zerbi, en quête de talents prometteurs pour relancer l’ambition européenne du club.