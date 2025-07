Mercato : L’OM tente Malick Fofana, l’ailier gauche de l’OL !

L’Olympique de Marseille continue de s’activer sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Alors que le club phocéen a récemment trouvé un accord avec Igor Paixão, ailier gauche du Feyenoord Rotterdam, l’OM a également entamé des discussions concrètes avec un autre profil prometteur de Ligue 1 : Malick Fofana, ailier gauche de l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations de FootMercato, le club marseillais s’est positionné sur le jeune international belge de 19 ans. Malick Fofana, sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, est l’un des éléments les plus convoités du club lyonnais, qui cherche à équilibrer ses finances après avoir échappé de peu à une relégation administrative. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’ailier formé à La Gantoise attire déjà l’attention de clubs anglais comme Chelsea et Nottingham Forest.

Fofana si le dossier Paixao ne se finalise pas ?

Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 62 rencontres toutes compétitions confondues, Fofana représente un profil offensif jeune, rapide et technique, qui pourrait parfaitement s’intégrer dans les plans de l’entraîneur marseillais pour la saison 2025-2026. À 1m69, ce gaucher vif et percutant séduit par sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un.

Si les négociations avec le Feyenoord pour Paixão semblent encore compliquées en raison des exigences financières du club néerlandais (40 M€), la piste Malick Fofana apparaît comme une alternative crédible pour l’OM. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais acceptera de céder son jeune talent à un concurrent direct en Ligue 1.