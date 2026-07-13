Mercato : L’OM tente un gros coup !

À la recherche de renforts défensifs, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Malang Sarr. Selon Foot Mercato, le défenseur central de 27 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Lens, figure également sur les tablettes de la Real Sociedad.

L’OM s’est renseigné sur Malang Sarr

Le nom de Malang Sarr apparaît dans le mercato de l’OM.

Selon Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont pris des renseignements sur le défenseur français, actuellement libre de tout contrat après son départ du RC Lens.

À ce stade, le média ne fait toutefois pas état de négociations ou d’une offre de l’OM. Il s’agit d’une prise d’informations sur un joueur disponible sans indemnité de transfert.

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La Real Sociedad également intéressée

Toujours selon Foot Mercato, l’OM n’est pas seul sur ce dossier.

La Real Sociedad souhaiterait également recruter Malang Sarr cet été. Le club basque, qui disputera la prochaine Ligue Europa après sa victoire en Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, voit dans le défenseur de 27 ans une opportunité intéressante sur le marché des agents libres.

Une opportunité sur le marché

Libre depuis la fin de son contrat à Lens, Malang Sarr représente un profil susceptible d’intéresser plusieurs clubs.

Selon Foot Mercato, son statut d’agent libre suscite de nombreuses convoitises, y compris à l’étranger.

Après son passage à Lens, où il a réalisé une très belle saison, l’ancien défenseur de Nice dispose donc de plusieurs options pour poursuivre sa carrière.

Du côté de l’OM, des renseignements auraient donc été pris. Aucune avancée supplémentaire n’a, pour l’heure, été rapportée concernant ce dossier.